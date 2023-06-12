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Продюсер "Голосу країни" Завадюк рассказал, как его жизнь изменил каминг-аут

Анна Подгорная
12 июня 2023, 12:34 обновлено 12 июня, 12:34
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Во время полномасштабной войны Владимир Завадюк понял, что свою жизнь нужно жить здесь и сейчас, не оглядываясь на страх осуждения.
Владимир Завадюк
Владимир Завадюк рассказал, что в его жизни изменилось за последний год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

В апреле продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут, как гей. Успешный шоураннер уже рассказал про своего избранника, с которым сейчас воспитывает пса и кошку.

На днях Завадюк отмечал День рождения. В связи с этим он решил подвести итоги прошедшего года и оценить внутренние метаморфозы, которые с ним произошли. Этим он поделился на своей странице в Instagram.

Особое внимание он уделил своему "выходу из шкафа", так как, по его мнению, именно это решение сделало его тем человеком, которым он всегда хотел быть, но боялся. Кроме того Завадюк поделился вдохновенными планами на будущие проекты.

"Я стал более искренним, открытым. Стал слышать и уважать мнение других. Мне абсолютно ок признаваться в том, что я меняюсь. И что раньше я часто был неправ. Раньше я был гораздо сложнее, жестче, бескомпромисснее, и я это часто слышу. Но я вижу свои трансформации благодаря разным уникальным людям на моем пути. Вижу их в отражении в других людях тоже. В этом году я откровенно поделился с вами тем, что я гей. Теперь я искренне могу говорить о своем любимом человеке. О моем бойфренде. О ЛГБТ сообществе. Чувствую себя и имею вид, который мне нравится. Я наконец-то я. И теперь я совершенно откровенно говорю обо всем, что происходит на душе. И это открывает двери и сердца. Именно это, а не холод и острота во взгляде, как я раньше думал. В этом году я понял то, чего я действительно хочу. Много учиться, развиваться, создавать то, от чего чаще бьется сердце, ради чего готов не спать по ночам. Ради проектов, имеющих миссию и изменяющих жизнь других. Любимые и совершенно новые проекты, в которые каждый день вкладываю душу, несмотря на страх, тревоги, обстрелы. В новые идеи, потому что очень хочется создавать свои большие проекты, а не только по франшизе. И мы, украинцы, способны на это. Я верю. А также, например, в свое кафе, пропитанное любовью к Киеву. Который дал мне все!" - рассказывает продюсер.

Смотрите видео о том, какие еще украинские звезды отважились совершить каминг-аут:

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

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