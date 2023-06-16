Звезда сериала "Слуга народа" пожалела "хороших русских" в Швеции

Екатерина Кистень рассказала, что общается с теми, кто выражает свое раскаяние.

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Екатерина Кистень поддерживает общение с россиянами за границей / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/kissokaziya

Украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "Слуга народа" и "Когда мы дома" Екатерина Кистень сейчас живет в Швеции. Как и множество украинцев за рубежом, она занимается благотворительностью на пользу нашей страны.

В интервью для Алины Доротюк артистка призналась, что в Стокгольме сейчас много русских. Тем, кто покинул страну-оккупанта в знак несогласия с военным режимом Кремля, и кто помогает Украине и украинцам наравне с остальными, Кистень в общении не отказывает, и в чем-то даже сочувствует.

"Они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции - прим. редактора), потому что это их касается больше, чем кого-либо. Они все несут за это внутреннюю ответственность. Они все включились в работу гуманитарную. Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом", - отмечает Екатерина.

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Также актриса отмечает, что испытывает уважение к российским коллегам-артистам, которые открыто выступили против войны и путинского режима. В то же врем она не осуждает тех, кто остался и боится озвучивать какую-либо позицию в принципе.

"К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь - значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям", - рассуждает Екатерина Кистень.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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