Сын Шойгу стал певцом и постит "горячие" фото в трусах

Сын российского террориста Шойгу зарабатывает миллионы, поет песни и отдыхает в Турции.

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Сын Шойгу в свои 19 лет зарабатывает миллионы / Фото Navalny.com

Команда номинального российского оппозиционера Алексея Навального задалась вопросом о детях российских чиновников, которые развязали и поддерживают войну в Украине.

Журналисты заинтересовались, что же делает сын министра обороны террористической России Сергея Шойгу, который также, как и директор России Путин, понесет наказание в международных судах.

"Мы нашли сына Шойгу. Нет, не в военной части, не в окопе и даже не в теплом кресле в Генштабе. Мы нашли его в хит-параде "Европы Плюс", - пишет navalny.com.

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Сына убийцы украинских детей зовут Данила Сергеевич Шебунов. Он также выступает под псевдонимом Шеба, Sheba Singer, как он сам себя называет. И этот "шеба" - это родной сын Сергея Кужугетовича Шойгу.

Сын Шойгу, он же певец Шеба / Фото navalny.com

Сообщается, что парень, который, кстати, похож на своего отца, - "восходящая звезда российского шоубизнеса".

На видео недоделанный Бруно Марс, ой, Шеба, пытается попадать в ноты:

Кроме того, 22-летний Данила, который, к слову, не защищает свою родину от непонятного зла в виде мирной Украины, путешествует по миру. Раньше он хотел стать футболистом, однако теперь по информации сайта, в него вливают миллионы, чтобы тот стал певцом.

Мальчика Данилу, Шойгу родил от неофициальной жены, стюардессы МЧС - Елены Шебуновой. "Несмотря на то, что Шойгу до сих пор официально женат на матери Юлии и Ксении, это абсолютно не мешает ему иметь и других жен. Елена Шебунова родила Шойгу трех детей. Девочку Дашу, ей сейчас 15 лет. И двух мальчиков: Степана 2011 года рождения и Данила 2001. Это и есть наш Шеба", - сообщает сайт.

Как выяснили журналисты, все дети преступника Шойгу ходили в одну и ту же элитную школу "Президент" на Рублевке, обучение там стоит около двух миллионов рублей в год (900 000 гривен). Старший, Шеба, уже в 19 лет стал бизнесменом. Он является собственником двух больших офисных помещений в центре Москвы, они сдаются и приносят сыну Шойгу под миллион рублей дохода от аренды.

Сын Шойгу в свои 19 лет зарабатывает миллионы / Фото Navalny.com

"А знаете, куда сын Шойгу отправился в сентябре за четыре дня до объявления мобилизации? В Турцию! В отпуск вместе со своим музыкальным продюсером. Пока россиян, часто его ровесников, вылавливали на улице, вытаскивали из домов и отправляли на убой, Шеба купался в море и расслаблялся на массаже", - сообщило издание.

Напомним, ранее Главред писал о том, что у Марии Захаровой есть семья - муж и дочь по имени Марьяна. Кстати, Захарова вышла замуж сравнительно недавно. Ее фотосессия в стиле сельской свадьбы облетела тогда весь интернет. Еще бы, на одной из фотографий муж Захаровой похабно лижет ее шею, прямо на глазах у диктатора Путина, пусть даже портретного.

Напомним, ранее Главред писал о единственном сыне пропагандистов - Скабеевой и Попова. Про него, кстати, как и дочках диктатора и террориста Путина известно не много: ему 11 лет, он занимается спортом, а именно, катается на лыжах, а также посещает занятия в художественной школе.

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