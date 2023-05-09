Ксения Мишина впервые рассказала, почему на самом деле не вышла замуж за отца своего сына

Последствия несостоявшегося брака преследуют Мишину и по сей день.

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Ксения Мишина призналась, почему ушла от отца своего сына / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина - мать-одиночка, и гордо несет по жизни это звание. Однако, так было не всегда. На своей странице в Instagram артистка призналась, почему не сложились ее отношения с отцом сына Платона, которому сейчас уже 12 лет.

Мишина не раз признавалась, что отношения с бывшим избранником были для нее крайне сложными, и оставили сильную психологическую травму, с которой она борется до сих пор.

От своего мучителя она сбежала на поздних сроках беременности, но никогда не раскрывала, что же на самом деле послужило причиной такого сложного решения.

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"Вдруг наши отношения с любимым человеком свернули в худшую сторону. Человек начал показывать свое истинное лицо, а я не поняла, почему именно так получилось. Возможно, на это повлияла беременность, которая "напугала". Об этом я узнаю через 11 лет, когда объявится. Но факт остается фактом, и отношения просто падали в пропасть. Это был тяжелый психологический абьюз, который накладывался на затяжной четырехмесячный токсикоз", - вспоминает Мишина.

Актриса призналась, что была зависима от своего партнера, в том числе и финансово, и постоянно ощущала собственное бессилие. Что, к слову, приносило ее мужчине удовольствие.

Ксения Мишина призналась, почему ушла от отца своего сына / instagram.com/misha.k.ua

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