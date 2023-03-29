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"Стыдно за таких, как вы": Ксения Машина разозлила фоловеров фото с отдыха

29 марта 2023, 16:07
Актриса Ксения Мишина нарвалась на хейт, благодаря фото со своего отдыха.
Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая буквально на днях хвасталась своим похудением и отличной формой, поделилась свежими фото со своего отдыха.

Так, на своей странице в Instagram, она показала, как в купальнике купается в бассейне и откровенно наслаждается своей новой фигурой. "И не важно, что они говорят", - написала провокационное сообщение Мишина.

Пользователи разозлились на актрису и стали осуждать то, что она хвастается своим отдыхом, в то время, как в окопах умирают украинские защитники.

видео дня

"Зачем злить людей, одни на крутых курортах отдыхают, а другие в окопах таких защищают. Лучше бы выставили видео где вы ВСУ пикап подарили, или задонатили, стыдно за таких как вы!" - написала одна из пользовательниц.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

"А можно еще штук двадцать таких видео и фото, а то мы вас плохо разглядели со всех сторон? Хотя это очень хорошо открыло вашу сущность…", - возмущается другой фоловер.

"Стыдно за украинцев, которые уехали и совсем забыли, что дома война. Я на русских злюсь, что они делают вид, что это их не касается, а у нас своих таких хватает", - добавляет пользователь социальной сети.

Напомним, ранее Ксения Мишина, которая буквально на днях хвасталась своим похудением и отличной формой, выложила кадры новой фотосессии.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.

Ранее также Мишина решилась показать результаты работы над собой. "Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.

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