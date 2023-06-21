Олег Винник объяснил свое внезапное исчезновение и написал заявление в полицию

Артист рассказывает, что у него нет доступа к блогу, поэтому он не может общаться с фанатами.

https://stars.glavred.info/oleg-vinnik-poyasniv-svoye-raptove-zniknennya-ta-napisav-zayavu-do-policiji-10479562.html Ссылка скопирована

Олег Винник написал заявление в полицию/коллаж: Главред, фото: instagram / olegg.vynnyk

Украинский артист Олег Винник рассказал, почему исчез из социальных сетей. Как оказалось, у него проблемы с доступом к своим профилям.

На его странице в Instagram сейчас нет сообщений. При переходе на его страницу можно увидеть только аватарку и описание профиля, Далее - бесконечную загрузку страницы.

Для YouTube-канала "Крупным планом" журналистка Виктория Курочка поинтересовалась у артиста, есть ли у него доступ к соцсетям.

видео дня

"У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях", - пояснил певец.

Винник добавил, что обратился в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что все посты в Instagram удалил его менеджер.

Куда делся Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

Больше интересных новостей: