Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУ

Украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.
Соответствующим видео селебрити поделилась на своей странице в Instagram.
Она показала, как ее дети удивляються, при виде их отца. Они также очень удивлены при виде своего отца и радостно бросаются ему на шею.
"Девочки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы их встретим с Михой, но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забирать дроны", - написала она.
На видео - дети встречают папу:
Комментаторы порадовались встрече с папой и поддержали ведущую теплыми словами.
Напомним, ранее телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.
Кроме того, Маричка Падалко не сумела сдержать слез во время прямого эфира. Во время Марафона новостей к беседе присоединился Тарас Тополя, лидер группы Антитела, который сейчас служит в ТРО ЗСУ. Ему Падалко призналась, что сегодня ее последний совместный эфир с телеведущим Русланом Сеничкиным.
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