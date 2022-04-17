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Маричку Падалко в прямом эфире довел до слез украинский музыкант из ТРО

17 апреля 2022, 20:53

Тарас Тополя исполнил для ведущей трогательную песню.

Маричка Падалко расплакалась в прямом эфире после песни Тараса Тополи / instagram.com/marichkapadalko

Украинская телеведущая канала 1+1 Маричка Падалко не сумела сдержать слез во время прямого эфира.

Во время Марафона новостей к беседе присоединился Тарас Тополя, лидер группы Антитела, который сейчас служит в ТРО ЗСУ. Ему Падалко призналась, что сегодня ее последний совместный эфир с телеведущим Русланом Сеничкиным.

Чтобы ознаменовать важный момент для нее, она попросила музыканта исполнить что-то душевное: "Скажу тебе так откровенно: у всех у нас есть свои задачи. Вы получаете свои, у нас – свои. И наши информационные задачи складываются так, что мы в рамках этого марафона последний эфир работаем вместе с Русланом. Я не могу об этом не вспомнить".

Тарас Тополя не смог отказать ведущей в просьбе, и исполнил украинскую песню "Ой, у вишневому саду".

На глаза Марички Падалко навернулись слезы, пока она слушала трогательное исполнение Тополи. Партнер ведущей, Руслан Сеничкин, поддержал ее за предплечье, и поблагодарил музыканта за его службу.

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