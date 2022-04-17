Меган Маркл поддержала украинцев лозунгом "Слава Украине"

Меган Маркл выкрикнула Слава Украине на открытии Игр непокоренных / gettyimages.com

16 апреля в Гааге состоялось открытие международных спортивных соревнований Игры непокоренных, учредителем которых в 2014 году стал принц Гарри.

Цель мероприятия - пропаганда спорта, как способа реабилитации ветеранов войны. В этом году в Играх, с личного разрешения президента Украины Владимира Зеленского, участвовала украинская команда.

Принц Гарри на церемонии открытия выразил свою солидарность с украинским народом и его защитниками, ведь они прибыли не только для демонстрации собственной силы, но и для того, чтобы показать всему миру правду о войне. "Вы знаете, что мы на вашей стороне. Вас поддерживает весь мир и вы заслуживаете большей помощи", - сказал он.

Также с речью выступил его супруга - бывшая актриса, ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл. Слова признательности украинской команде она закончила лозунгом "Слава Украине": "Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем", – сказала Меган Маркл.

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Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич рассказал, за что, по его мнению, путин ненавидит Украину, и зачем ему Третья мировая война.

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