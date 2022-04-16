Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину / Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич вновь выступил с "речью", в которой осудил ненависть путина к Украине.

Музыкант сравнил это разрушительное чувство лидера рф с ненавистью Гитлера к евреям. Причина обоих этих явлений повергает Макаревича в глубокую задумчивость.

"Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом. Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем??" - размышляет музыкант.

Потом ему показалось, что он нашел ответ на вопрос "зачем" - Макаревич предположил, что путин хочет разжечь третью мировую войну.

Однако лидер Машины Времени уверен, что о победе россии не стоит и мечтать: "Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало".

/ facebook.com/makarevichav

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Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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