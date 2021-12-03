Бессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

Маричка Падалко на отдыхе хвастается шикарным телом / instagram.com/marichkapadalko

Журналистка и телеведущая Маричка Падалко восхитила поклонников подтянутой спортивной фигурой в бикини.

Ведущая отправилась с мужем и детьми на долгожданный отдых в Египет. Оттуда Падалко выложила в Instagram фото в купальнике с шутливой подписью: "Еще до последствий all-inclusive", якобы намекая на то, что поправилась за время отпуска.

Однако преданные фанаты журналистки уверены, что Падалко скромничает, ведь 45-летняя мама троих детей имеет прекрасную физическую форму.

На фотографии Маричка Падалко без макияжа и с широкой улыбкой на лице позирует в синем бикини.

Стоит отметить, что ведущая не просто подтянута - на ее животе имеются даже кубики пресса!

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Маричка Падалко в бикини на отдыхе / instagram.com/marichkapadalko

Поклонники похвалили Падалко за прекрасный внешний вид, а также за вдохновение, которое дарит ведущая своим положительным примером:

"И это мама троих детей, которая каждую неделю готовит тортики! Браво!"

"Очень красивая! Пример и мотивация для многих!"

"Эти кубики на прессе, и вообще подкачанная спортивная фигура - просто мечта! Какая ты молодец!"

"Вы красавица ❤️ и душой и телом ❤️ которая вдохновляет женщин на работу над собой"

"Шик! Блеск! Красота!"Читайте такжеЕкатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

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