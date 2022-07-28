Маричка Падалко повторила позу первой леди Зеленской для Vogue и заступилась за нее

Маричка Падалко повторила позу первой леди Зеленской для Vogue / Instagram

Известная ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко решила поддержать первую леди страны Елену Зеленскую и присоединилась к флешмобу #sitlikeagirl.

"Хейт в украинских соцсетях вокруг фото Елены Зеленской на обложке Vogue закончился флешмобом в Facebook. Многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди. В сети сейчас приобретают популярность фотос хештегом #sitlikeagirl. Флэшмоб призван высмеять навязывание девушкам с детства стереотипного поведения в обществе", — написала она в соцсетях.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

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