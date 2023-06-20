"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

Жалкий пропагандист, который опустился на самое дно и захлебывается своей же желчью, наполненной страхом Соловьев, похоже ненавидит уже все живое, а не только Украину.
Но также, по информации Стархит, он не упускает возможности облить помоями своих же, а именно журналистку "либералку" Ксению Собчак.
Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях. На нем черноротый Соловьев в военной форме обращается к украинским солдатам.
В посте - Соловьев пытается повлиять на украинских солдат:
Соловьеву не понравилось, что ролик с его участием Собчак не только язвительно прокомментировала, но и поставила вотермарку своего канала. "Какое ты отношение имеешь к этому видео, воровка?" — обратился Соловьев к Собчак.
Тут же Соловьев припомнил ей все грехи. Например, громкую историю с аварией, в которую попала журналистка в 2021 году. "Ты тварь, виновная в гибели людей! Бросившая их умирать по дороге в аэропорт Сочи", - визжал Соловьев.
Напомним, ранее Соловьев борзо назвал Примадонну "тварью, шелухой и мразью" в эфире своего шоу. Он в истерике задался вопросом, почему Аллу Пугачеву пустили в Россию и не наказали за её осуждающую Путина позицию.
Ранее также дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.
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