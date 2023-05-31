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Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

Алена Кюпели
31 мая 2023, 15:32 обновлено 31 мая, 15:39
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Дочь Соловьева теперь закрыла все аккаунты в социальных сетях.
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев отказался комментировать "поведение" дочери/ скриншот YouTube

Дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.

По информации издания "Верстка", 32-летняя дочь пропагандиста от второго брака, уроженка США, Екатерина Соловьева открыто критикует войну и власти, призывает помогать Украине и россиянам, которые хотят избежать мобилизации, ставит феминистские спектакли, танцует на бурлеск-сцене и живет в Москве.

Екатерина Соловьева не поддерживает войну
Екатерина Соловьева не поддерживает войну / Скриншот "Вертска"

Сразу после нападения России на Украину, Екатерина Соловьева на английском языке записала для своего Tik-Tok два антивоенных видео. Дочь пропагандиста и террориста Соловьева на камеру рассказала о том, что в стране-агрессоре России запретили "называть войну войной" и ввели военную цензуру.

видео дня

В первом видео она осудила действия российских властей и отметила: "Я ни в каком виде не оправдываю то, что делает это государство". Во втором ролике молодая женщина попросила свою англоязычную аудиторию не отождествлять Россию с ее президентом. "Я хочу, чтобы вы знали, Россия — это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются", — сказала она. Эти две видеозаписи стали последними в Tik-Tok Соловьевой.

Девушка играет басисткой в группе, а также выступает режиссером одного московского театра. Она называет себя также артисткой. На сегодня, все социальные сети женщины закрыты, а ее твиты удалены.

Ранее в своих постах Соловьева благодарила отца-пропагандиста за отцовтсво и признавалась ему в чувствах. "Корреспондент издания несколько раз переписывалась с Екатериной Соловьёвой. Режиссер отказалась комментировать свои отношения с отцом и творческую деятельность, сказав, что переживает за безопасность участников своих проектов", - пишет СМИ.

Скрин поста Соловьевой, где она признается в любви пропагандисту
Скрин поста Соловьевой, где она признается в любви пропагандисту / Скриншот

"Первоначальной ценностью для меня в данном случае является безопасность моих коллег, которые и так постоянно сталкиваются с несправедливостью и узколобостью. Мне нечего скрывать, но говорить сейчас о моём отце значит подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег", — написала она.

""Вёрстка" обратилась к Владимиру Соловьёву с просьбой рассказать, не возникают ли в семье конфликты из-за антивоенной позиции дочери. Телеведущий прочитал сообщение и не ответил", - добавило медиа.

Напомним, ранее местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Ранее фанатка путинского режима и войны против Украины Симоньян заявила, что считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

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