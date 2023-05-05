"Тварь, мразь": Соловьев жестко обозвал Пугачеву после её возвращения в Москву

Российского пропагандиста разозлило то, что Примадонну не задержали после возвращения в РФ.

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Соловьев обозвал Пугачеву после возвращения в Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Игорь Гуляев

Известная российская певица Алла Пугачева приехала в Москву после смерти модельера Валентина Юдашкина. Это разозлило одного из главных пропаганлистов Кремля Владимира Соловьева. Он борзо назвал Примадонну "тварью, шелухой и мразью" в эфире своего шоу.

Он в истерике задался вопросом, почему Аллу Пугачеву пустили в Россию и не наказали за её осуждающую Путина позицию.

"Я не понимаю, почему пустили Пугачеву обратно? Это вообще что такое? Это что, все можно? То есть можно говорить все что угодно о стране. А потом их пускают назад? Давайте, еще по телевизору ее покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите. Это же осчастливила, кормилица вернулась. А в это время пацаны на фронте. Давайте я покажу вам настоящих людей, а не всю эту тварь, всю эту шелуху, всю эту мразь", — сказал Соловьев.

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Напомним, 2 мая стало известно о смерти известного кутюрье и модельере Валентина Юдашкина. Он скончался на 60-м году жизни. Сообщается, что Юдашкин был тяжело болен, у него диагностировали рак почки.

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - писали пропагандисты.

Позже на певицу Аллу Пугачеву набросились из-за того, что она ничего даже не написала о Юдашкине в своих соцсетях. Однако, как оказалось, Примадонна была занята, ведь она сразу же вернулась в Москву. У нее просто не было времени на соцсети.

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