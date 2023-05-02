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Умер российский модельер Валентин Юдашкин

Алена Кюпели
2 мая 2023, 13:07 обновлено 2 мая, 13:34
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В Росии из-за онкологического заболевания скончался популярный модельер Валентин Юдашкин.
Умер российский модельер Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин. Фото Дни.ру

В террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин.

Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает пропагандистский "Первый канал".

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - пишет телеканал.

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Печальную новость сообщила супруга модельера.

Известный модельер боролся с раком с 2016 года. Он также попал в скандал, после того, как не выступил против нападения России на Украину. Он оказался единственным россиянином, которому запретили участвовать в Неделе моды в Париже.

В 2008 году Юдашкин разработал новую военную форму для Министерства обороны террористической России. В декабре 2010 года в результате переохлаждения от 160 до 250 солдат срочной службы в Кемеровской области были госпитализированы, в чём, по некоторым источникам, была виновата новая форма, пишет Википедия.

В 2011 году в РФ забраковали форму, разработанную Юдашкиным, из-за низкого качества материалов и плохой функциональности.

Напомним, 30 апреля, в стране-агрессоре России умер модельер и ведущий Вячеслав Зайцев. Российского модельера госпитализировали с кровотечением в желудке, позже его направили в реанимацию. "Днем его доставили в щелковскую больницу с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача. После КТ Зайцева отправили в реанимацию. Позже, в районе 18:00, он скончался", - пишут росСМИ.

Как ранее сообщал Главред, в стране-агрессоре России скончался популярный телеведущий, актер театра и кино Сергей Колесников. Актеру было 68 лет.

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Валентин Юдашкин
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