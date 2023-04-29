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В России скончался популярный телеведущий, актер кино и сериалов

Алена Кюпели
29 апреля 2023, 12:30 обновлено 29 апреля, 12:35
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Сергей Колесников
Сергей Колесников / Фото Стархит

В стране-агрессоре России скончался популярный телеведущий, актер театра и кино Сергей Колесников.

По информации пропагандистского издания "Стархит", актеру было 68 лет. О причинах смерти артиста пока ничего не известно.

Актер Сергей Колесников принимал участие во многих российских кино и сериалах. В частности, артист сыграл в: "Петербургских тайнах", "Дальнобойщиках", "Сыщиках-4", "Тайнах института благородных девиц". Актер также сыграл и в американском кино. Одной из самых известных его работ стала роль Виктора Чагарина — коррумпированного чиновника в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".

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Сергей Колесников
Сергей Колесников / Фото Стархит

Кроме того, артист также прославился в роли ведущего телепрограммы "Фазенда", которая выходила на пропагандистском "Первом канале".

Напомним, в Умани в ночь на 28 апреля российская ракета ударила прямо по многоэтажке, где мирно спало множество семей. В результате "прилета" были буквально "стерты" квартиры. В одной из них находился рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.

Ранее также в 35 лет скончалась известная оперная певица Анна Бондаревская. Как сообщили в Большом театре России, причина смерти артистки не раскрывается. Примечательно, что она умерла в день своего юбилея.

Главред также сообщал, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

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