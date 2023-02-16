Турецкого актера из сериала "Основание: Осман" нашли мертвым после землетрясения 6 февраля

Безжизненное тело Чагдаша Чанкая обнаружили на руинах его дома - артист был похоронен заживо.

Умер Чагдаш Чанкая - тело нашли под завалами дома после землетрясения в Турции / facebook.com/cagdas.cankaya.3, pixabay.com

Турецкий актер Чагдаш Чанкая, который наиболее известен благодаря сериалу "Основание: Осман" погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля. Об этом сообщает издание Habertürk.

Тела артиста и его жены, музыканта Зилан Тигрис, были обнаружены при разборе завалов девятиэтажного дома в Диярбакыре, где проживали супруги. Во время спасательной операции из их квартиры доносились звуки, так что спасатели надеялись, что семейная пара выжила. Однако, когда разбор завалов был закончен, актера с женой нашли бездыханными. Смерть, вероятно, наступила от переохлаждения.

Мехмет Боздаг, сценарист сериала "Основание: Осман", подтвердил гибель Чагдаша Чанкая и Зилан Тигрис на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок супругов с прощальным словом от лица всей команды сериала.

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"Мы глубоко опечалены потерей ценного актера нашего сериала "Основание: Осман" Чагдаша Чанкая и его жены - музыканта Зилан Тигрис в результате землетрясения, которое глубоко ранило всех нас. Пусть наш уважаемый актер Чагдаш Чанкая, его супруга и все наши граждане, которые погибли в результате землетрясения, обретут Божью милость. Выражаем соболезнования родным. Пусть твое место будет на небесах", - пишет Боздаг.

Чагдаш Чанкая с женой умерли из-за землетрясения в Турции / instagram.com/mehmetbozdag

Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 36 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Турции после землетрясения до сих спасатели со всего мира разбирают завалы и вытаскивают из-под обломков выживших людей и тела погибших. В провинции Хатай на юге страны произошел несчастный случай прямо во время спасательной операции. Спасатели прибыли к обрушенному дому и разбирали завалы. В этот момент обломки не удержались и завалили одного из мужчин.

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