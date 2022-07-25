"Каково это - быть в столице убийц?": Бали-бея Бурака Озчивита захейтили за визит в Москву

Бурак Озчивит оскорбил фанатов визитом в Москву / instagram.com/burakozcivit, imdb.com

Турецкий актер, который полюбился всему миру благодаря ролям в сериала Великолепный век, Королек - птичка певчая и Основание: Осман, Бурак Озчивит разочаровал поклонников своим визитом в Москву.

В то время, как Россия ежедневно бомбит Украину и убивает ее мирных граждан, турецкий красавчик отправился на отдых в столицу страны-агрессора. Он прогулялся по московским ресторанам и посетил закрытую вечеринку одного из российских лейблов.

Озчивит охотно позировал с фанатами, и не без удовольствия делился сэлфи из Москвы.

Под одним из таких снимков на странице актера в Instagram его поклонники, чьи мозги не пропитала рашистская пропаганда, написали ему немало нелестных слов за его прогулки по "столице убийц".

К нему обращались на русском, украинском, турецком и английском языках, в надежде, что Озчивит осознает опрометчивость и бесчестность своего поступка:

Бурак Озчивит оскорбил фанатов визитом в Москву / instagram.com/burakozcivit

"Каково это - быть в столице убийц?"

"Русские за убийства людей в Украине, а он приехал веселить их. Позор!"

"В моей стране война! Как вы можете это поддерживать??? Гибнут люди, дети, женщины".

"Зря ты к убийцам детей ездишь".

"Жаль, что эта страна убивает невинных людей на Украине, а вы невинно пишете "Москва" и сидите там. Стыдно!"

"Терророссия насилует детей, убивает детей, гражданских, и Бурак Озчивит теперь тоже ответственен за это! Просто браво!"

"Позорно посещать Москву - город террористов".

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Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Также продюсер-предатель украинского происхождения Юрий Бардаш, который пел хвалебные оды России, пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы.

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