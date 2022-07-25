"Каково это - быть в столице убийц?": Бали-бея Бурака Озчивита захейтили за визит в Москву

Звезда турецких сериалов разочаровал фанатов своей беспечностью и безразличием.
Турецкий актер, который полюбился всему миру благодаря ролям в сериала Великолепный век, Королек - птичка певчая и Основание: Осман, Бурак Озчивит разочаровал поклонников своим визитом в Москву.
В то время, как Россия ежедневно бомбит Украину и убивает ее мирных граждан, турецкий красавчик отправился на отдых в столицу страны-агрессора. Он прогулялся по московским ресторанам и посетил закрытую вечеринку одного из российских лейблов.
Озчивит охотно позировал с фанатами, и не без удовольствия делился сэлфи из Москвы.
Под одним из таких снимков на странице актера в Instagram его поклонники, чьи мозги не пропитала рашистская пропаганда, написали ему немало нелестных слов за его прогулки по "столице убийц".
К нему обращались на русском, украинском, турецком и английском языках, в надежде, что Озчивит осознает опрометчивость и бесчестность своего поступка:
"Каково это - быть в столице убийц?"
"Русские за убийства людей в Украине, а он приехал веселить их. Позор!"
"В моей стране война! Как вы можете это поддерживать??? Гибнут люди, дети, женщины".
"Зря ты к убийцам детей ездишь".
"Жаль, что эта страна убивает невинных людей на Украине, а вы невинно пишете "Москва" и сидите там. Стыдно!"
"Терророссия насилует детей, убивает детей, гражданских, и Бурак Озчивит теперь тоже ответственен за это! Просто браво!"
"Позорно посещать Москву - город террористов".
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Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Также продюсер-предатель украинского происхождения Юрий Бардаш, который пел хвалебные оды России, пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы.
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