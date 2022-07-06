Бурак Озчивит и его жена станут родителями во второй раз

Бурак Озчивит, Фахрие Эвджен и их сын Каран/ Millyet.com.tr

Популярный турецкий актер, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит и его супруга, актриса Фахрие Эвджен, ждут второго ребенка.

Об этом сообщают турецкие СМИ. По информации Milliyet.com.tr, звездное семейство, которое сейчас отдыхает в Бодруме, подловили журналисты.

Пара, которая уже воспитывает трехлетнего сына по имени Каран сообщила, что они сами невероятно взволнованы, ведь сами недавно узнали о таком радостном событии.

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"Мы очень счастливы. Это настолько свежая новость, что мы не успели сказать сыну", - сообщили они журналистам.

"Мы только что узнали о беременности. Буде ли мальчик, или девочка - не важно. Достаточно, что ребенок будет здоровым, хорошим представителем страны и нации. Я уже привыкла к бессонным ночам", - рассказала Фахрие.

Напомним, ранее музыкант и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз. На официальной странице группы в Facebook появилось соответствующее заявление пресс-службы артиста.