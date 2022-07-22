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Путинские холуи Машков и Безруков попали под санкции ЕС

22 июля 2022, 11:19

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, будет применен запрет на поездки и замораживание активов в странах Евросоюза.

Безруков, Машков
Путинские холуи Машков и Безруков попали под санкции ЕС / коллаж УНИАН

В Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков. Их фамилии значатся в списках на сайте Официального журнала ЕС.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.

Безруков же, говорят в Брюсселе, распространял активную пропаганду в поддержку агрессивных действий РФ против Украины, а также оправдывал действия России во время выступления перед российскими террористами из "ДНР".

К слову, компанию Безрукова и Машкову в новом санкционном списке составили заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, сын руководителя корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, путинский байкер Александр "Хирург" Залдостанов, а также многие другие.

Читайте такжеДочь Владимира Машкова публично осудила пропутинские взгляды своего отца

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург" - в нем Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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Автор: Егор Бунин
Сергей Безруков новости шоу бизнеса Владимир Машков
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