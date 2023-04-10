Умер член группы ABBA Лассе Велландер

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад уже выразили свои соболезнования семье музыканта.

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Умер Лассе Велландер - гитарист группы АВВА / instagram.com/abba, flickr.com (Yun Huang Yong)

Шведский музыкант и гитарист легендарной группы АВВА Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет после непродолжительно борьбы с раком. О болезни он узнал в 2021 году, и она стремительно прогрессировала.

Про смерть Велландера сообщает издание Daily Mail - они публикуют официальною заявление семьи гитариста: "С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Он недавно заболел раком, который распространился, и рано утром, в Страстную пятницу, он скончался в окружении своих близких. Мы очень любим тебя и скучаем по тебе".

Лассе Велландер принимал участие в записи всех 8 альбомов группы АВВА, а также помог им записать 24 сингла. Кроме того, он ездил с ними на гастроли с 1975 по 1980 годы, а также приял участи в записи саундтреков для фильма-мюзикла Mamma Mia! (2008), сюжет которого основан на песнях группы АВВА.

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С Лассе попрощалась не только семья, но и коллеги по группе. На официальной странице ABBA в Instagram они опубликовали фото Велландера на сцене с подписью: "Лассе был дорогим другом, веселым парнем и великолепным гитаристом. Важность его креативного вклада в студийные записи и рокового звучания его гитары на концертах неоценима. Мы скорбим из-за его трагической и преждевременной кончины, и всегда будем помнить его добрые слова, чувство юмора, улыбку на его лице, и музыкальную одаренность человека, который сыграл такую важную роль в истории группы АВВА. Мы будем по нему скучать, и никогда не забудем".

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