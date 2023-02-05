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Умер звезда комедийных фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

5 февраля 2023, 14:20
За полстолетия карьеры Джордж Робертсон доказал - не существует маленьких ролей, если твой талант достаточно велик.
Умер Джордж Робертсон
Умер Джордж Робертсон / Скриншот, pixabay.com

Канадский актер Джордж Робертсон, который стал известен благодаря роли шефа полиции (а позднее - комиссара) Хенри Херста в цикле комедийных фильмов Полицейская академия, умер 29 января в возрасте 89 лет.

Смерть наступила в в больнице Саннибрук (SHSC), Торонто. Об этом изданию Deadline сообщила Адель, жена Робертсона. Обстоятельства кончины актера семья не раскрывает.

Близкие актера настояли на том, чтобы вместо цветов и сочувственных пожертвований в пользу его семьи, средства были направлены в благотворительные организации по защите бездомных подростков и UNICEF.

Джордж Робертсон снялся в более чем 80-ти фильмах и сериалах за свою актерскую карьеру, которая длилась около 50 лет. Больше всего ему удавались эпизодические, но харизматичные роли, которые делали его востребованным, как "короля одной сцены".

Его самыми известными киноработами, кроме Шефа Херста в 6 из 7 фильмов о Полицейской академии, были политик Дик Чейни в мини-сериале, посвященном трагедии 9 сентября в Нью-Йорке, и заметная роль в фильме "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе".

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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