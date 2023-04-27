Известная российская певица умерла в день своего рождения

С 2016 по 2021 год Анна Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого театра РФ.

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Большой театр РФ / ru.wikipedia.org, Большой театр

В России в 35 лет скончалась известная оперная певица Анна Бондаревская. Как сообщили в Большом театре России, причина смерти артистки не раскрывается.

Примечательно, что она умерла в день своего юбилея.

"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская (22.04.1988 – 22.04.2023) и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной", — заявили в Большом театре РФ.

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С 2016 по 2021 год Анна Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого театра. Артистка играла роли Дуняши в "Царской невесте", Лёли в "Снегурочке", Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и многие другие.

Как ранее сообщал Главред, умерла невестка российской певицы, которая открыто не поддержала военное нападение России на Украину, Аллы Пугачевой. РосСМИ сообщили, что умерла бывшая жена племянника Пугачевой Влада. Также сообщается, что Виктория Фадеева скончалась в возрасте 48 лет.

Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

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