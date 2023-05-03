Возвращение Примадонны в РФ произошло на фоне смерти известного модельера Валентина Юдашкина.

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Алла Пугачева внезапно вернулась в Москву / Коллаж фото instagram/alla_orfey

Известная певица Алла Пугачева, которая уехала из России в Израиль вместе со своей семьей, внезапно вернулась в Москву. Об этом заявила е помощница Елена Чупракова, сообщают росСМИ.

Примадонна не сообщала заранее своих поклонников о визите. Однако можно предположить, что она приехала в Россию из-за смерти известного модельера Валентина Юдашкина, который умер 2 мая.

Россияне даже удивились тому, что Алла Пугачева не посвятила прощальный пост Юдашкину. Но, судя по всему, у нее просто не было времени на соцсети, так как она моментально вернулась в РФ.

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Смерть Юдашкина

2 мая стало известно о смерти известного кутюрье и модельере Валентина Юдашкина. Он скончался на 60-м году жизни. Сообщается, что Юдашкин был тяжело болен, у него диагностировали рак почки.

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - писали пропагандисты.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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