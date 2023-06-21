УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"

Алена Кюпели
21 июня 2023, 07:07 обновлено 21 июня, 07:19
193
По словам актрисы Кати Кузнецовой, она хочет мести, а не просто победы Украины.
Катя Кузнецова откровенно рассказала о позиции своего парня
Катя Кузнецова откровенно рассказала о позиции своего парня / Скриншот Instagram/slavademin_official

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая много раз снималась в России, жила там некоторое время и даже имеет российского бойфренда, рассказала об отношениях с ним.

Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует".

"Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

видео дня

"Кто-то просто хочет, чтобы от нас отстали, а я хочу мести. Я хочу, чтобы они почувствовали, что перенесли мои родители, мои родственники. Я не хочу, чтобы мы просто выиграли. Хочу чтобы была какая-то встрясочка", - говорит актриса.

По словам Кузнецовой, когда ее любимый рассказывает о том, что кто-то из его друзей, "несогласных" с режимом выезжает за границу. "Ну понятно, все хотят сменить режим, но хотят отсидеться, и мы ссоримся по этому поводу", - рассказывает Кузнецова.

Но она также добавляет, что ее возлюбленный тут же извиняется и понимает, что чувствует артистка.

Кузнецова еще рассказала о смешной ситуации. Ей нечем было разжечь камин и тут же попалась под руку книга "100 великих русских". Кузнецова рассказывает, как бросила ее в огонь и прислала фото своему мужчине.

"Мне все равно, Катя", - ответил тот.

На видео - фрагмент интервью Кати Кузнецовой:

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах. В частности, она разнесла Дмитрия Нагиева.

Ранее также известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, популярная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", которая находится в тщетных попытках излечить или хотя бы диагностировать болезнь, которая приносит ей невыносимые головные боли последние 8 лет, поделилась результатами экспериментального лечения.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:33 Мир
В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:46 Украина
Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:50

Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из плена

07:45

Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУВидео

07:33

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:30

День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышатьВидео

07:10

Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные переменыВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"Видео

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

Реклама
06:05

Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошомнение

04:00

Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

02:35

Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

02:05

"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

01:35

5 удивительных вещей, которые существуют только в США

00:10

"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

20 июня, вторник
23:40

"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

23:25

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:18

Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускнойВидео

23:06

"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

22:41

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

Реклама
22:28

Как правильно – "паперовий стакан" или "паперова склянка": Авраменко удивил ответом

22:27

Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

22:15

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливниВидео

21:57

Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

21:48

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

17:49

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:37

Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

Реклама
17:30

Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

17:15

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшномВидео

16:48

Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять