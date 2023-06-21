Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"

По словам актрисы Кати Кузнецовой, она хочет мести, а не просто победы Украины.

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Катя Кузнецова откровенно рассказала о позиции своего парня / Скриншот Instagram/slavademin_official

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая много раз снималась в России, жила там некоторое время и даже имеет российского бойфренда, рассказала об отношениях с ним.

Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует".

"Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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"Кто-то просто хочет, чтобы от нас отстали, а я хочу мести. Я хочу, чтобы они почувствовали, что перенесли мои родители, мои родственники. Я не хочу, чтобы мы просто выиграли. Хочу чтобы была какая-то встрясочка", - говорит актриса.

По словам Кузнецовой, когда ее любимый рассказывает о том, что кто-то из его друзей, "несогласных" с режимом выезжает за границу. "Ну понятно, все хотят сменить режим, но хотят отсидеться, и мы ссоримся по этому поводу", - рассказывает Кузнецова.

Но она также добавляет, что ее возлюбленный тут же извиняется и понимает, что чувствует артистка.

Кузнецова еще рассказала о смешной ситуации. Ей нечем было разжечь камин и тут же попалась под руку книга "100 великих русских". Кузнецова рассказывает, как бросила ее в огонь и прислала фото своему мужчине.

"Мне все равно, Катя", - ответил тот.

На видео - фрагмент интервью Кати Кузнецовой:

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах. В частности, она разнесла Дмитрия Нагиева.

Ранее также известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, популярная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", которая находится в тщетных попытках излечить или хотя бы диагностировать болезнь, которая приносит ей невыносимые головные боли последние 8 лет, поделилась результатами экспериментального лечения.

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