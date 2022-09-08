Из российского сериала убрали украинскую актрису Катю Кузнецову

Катерину Кузнецову заменили российской актрисой.
Из российского сериала "Вампиры средней полосы" убрали украинскую актрису Катерину Кузнецову, которая четко стала на сторону Украины в войне с Россией.
Как пишет Обозреватель, роль Кузнецовой исполнит российская актриса Анастасия Стежко. По информации самой актрисы, причиной такого решения стала проукраинская позиция актрисы.
На своей странице в Instagram актриса также ответила на вопросы подписчиков. Одна из подписчиц написала, что актрисы Кузнецовой будет очень не хватать в данном сериале.
Напомним, украинская актриса Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих украинских коллегах.
Хочу сказать сразу, что это моя личная история, но я не очень люблю Дмитрия Нагиева, ни как актера, ни как человека. Я работала с ним вместе и я не очень люблю надменных людей. Возможно, это образ. Возможно, дома она классный и простой человек. Он все время был на пафосе.
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