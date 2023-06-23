Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему подарок

Известная певица Тина Кароль побывала в Италии, где имела возможность встретиться с Папой Римским Франциском. Видео приема она поделилась у себя на странице.
В ролике Vatican News видно, что исполнительница подошла к папе, пожала ему руку и вручила подарок. Что именно за подарок - неизвестно, но со стороны он похож на книгу или блокнот с записями.
После этого певица имела возможность несколько минут поговорить с папой. Во время общения он улыбался и эмоционально реагировал на слова Тины Кароль.
Тина Кароль и Папа Римский встретились на мероприятии по случаю 50-й годовщины открытия коллекции современного искусства музеев Ватикана.
"Миротворческая миссия" Ватикана
Напомним, что Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.
Ватикан настойчиво рвется в переговорщики. Кардинал Пьетро Паролин был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой мирной инициативе.
Зеленский прибыл в Италию и встретился с Папой Римским. Президент Владимир Зеленский проведет встречи с лидерами Италии для усиления поддержки Украины в отражении военной агрессии страны-оккупанта России.
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