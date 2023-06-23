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Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему подарок

Юлия Куришко
23 июня 2023, 20:18 обновлено 23 июня, 20:28
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Украинская певица в Италии пообщалась с Папой Римским Франциском.
Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему подарок
Кароль в Италии встретилась с папой / коллаж: Главред, фото: instagram / tina_karol, instagram / franciscus

Известная певица Тина Кароль побывала в Италии, где имела возможность встретиться с Папой Римским Франциском. Видео приема она поделилась у себя на странице.

В ролике Vatican News видно, что исполнительница подошла к папе, пожала ему руку и вручила подарок. Что именно за подарок - неизвестно, но со стороны он похож на книгу или блокнот с записями.

видео дня
Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему подарок
Встреча Тины Кароль и Папы Римского / скриншот: Vatican Media Live

После этого певица имела возможность несколько минут поговорить с папой. Во время общения он улыбался и эмоционально реагировал на слова Тины Кароль.

Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему подарок
Тина Кароль пообщалась с Папой Римским / скриншот: Vatican Media Live

Тина Кароль и Папа Римский встретились на мероприятии по случаю 50-й годовщины открытия коллекции современного искусства музеев Ватикана.

"Миротворческая миссия" Ватикана

Напомним, что Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.

Ватикан настойчиво рвется в переговорщики. Кардинал Пьетро Паролин был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой мирной инициативе.

Зеленский прибыл в Италию и встретился с Папой Римским. Президент Владимир Зеленский проведет встречи с лидерами Италии для усиления поддержки Украины в отражении военной агрессии страны-оккупанта России.

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Тина Кароль Папа Римский
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