Тина Кароль на грузинском ТВ поразила фанатов элегантным образом

Тина Кароль стала гостьей программы - развлекательной передачи Shabatis Show на грузинском телевидении.

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Тина Кароль стала гостьей грузинского ТВ-шоу / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная поп-певица Тина Кароль, которая недавно выступила на свадьбе футболиста киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили в Грузии, стала гостьей программы развлекательной передачи Shabatis Show на грузинском телевидении. Фрагменты с шоу певица выложила на своей странице в Instagram.

Певица сообщила, что специально выбрала для съемки в программе изящный наряд из коллекции весна-лето 2023 украинского бренда Darja Donezz.

Тина Кароль выступила в платье украинского производства / Instagram

Кароль надела платье из шелка светлого оттенка голубого цвета, которое было украшено вышивкой с жемчугом. Стоимость наряда на официальном сайте бренда составляет 530 евро (21 тысяча гривен). Во время разговора с ведущим шоу Кароль, к слову, отдельно поблагодарила простых жителей Грузии за поддержку Украины в ее войне с Россией.

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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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