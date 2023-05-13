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"Самая страстная участница": Тина Кароль шокировала всех в финале Евровидения 2023

Мария Тупик
13 мая 2023, 23:25 обновлено 13 мая, 23:58
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Через 18 лет после участия Кароль в Евровидении, она снова спела хит Show me your Love, но в новой аранжировке.
Тина Кароль на Евровидении 2023
Тина Кароль на Евровидении 2023 / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 13 мая в Ливерпуле проходит финал Евровидения-2023.

На открытие конкурса появились украинские артисты, которые ранее представляли Украины на Евровидении.

Тина Кароль, Go_A, Верка Сердючка, Джамала, группа Kalush Orchestra выступили в самом начале финала.

видео дня

Кароль продемонстрировала свой шикарный образ, в котором она появилась перед многомиллионной аудиторией.

Через 18 лет после участия Кароль в Евровидении, она снова спела хит Show me your Love, но в новой аранжировке.

Красное огненное платье ошеломило фолловеров. Образ ей создал дизайнер Иван Фролов.

"Украинскому очень талантливому Фролову известно все о женственности и привлекательности. Рада, что наши миры встретились", – прокомментировала Тина до выхода на сцену.

Тина Кароль на Евровидении
Тина Кароль на Евровидении / скриншот

Звезда предстала перед залом в ярком красном платье с вырезами в форме сердца и откровенным декольте. Изделие по всей длине украшено россыпью страз. Пикантный образ дополнят кружевные перчатки и колготки с блестками.

Тина Кароль финал Евровидения 2023
Тина Кароль финал Евровидения 2023 / скриншот

"Самая страстная участница Тина Кароль", "Куда отправлять смс, чтобы отдать победу на Евро Тине?", "Это пожар", - пишут в Сети поклонники Кароль.

Смотрите видео о том, как выступила Тина Кароль на Евровидении 2023:

Финал Евровидения 2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Ochestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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