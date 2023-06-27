Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в Украину

Молодой певец не согласен с захватнической политикой Кремля и лично террориста Путина.

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Российский певец сжигает свой паспорт / Коллаж Главред, скриншот видео

Российский певец Шарлот решил сжечь свой российский паcпорт, а также осудил военное нападение России на Украину и даже попросился в Украину.

По информации пропагандистского Telegram-канала "Секреты шоубизнеса", на видео - певец называет свое имя и фамилию и говорит, что больше не хочет быть гражданином государства Россия. Он также на камеру поджигает свой российский паспорт и даже зачитывает некий манифест.

видео дня

Российский певец Шарлот не хочет ассоциироваться с террористами / Скриншот видео

"Последние три года активно противодействую политике государства в отношении войны против Киева. Хочу попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами и другой помощью. Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир "братского народа". Пожалуйста, организуйте путь, например, по официальному приглашению", - сказал на видео исполнитель.

На видео - певец сжигает свой российский паспорт:

Напомним, ранее российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании.

Ранее также украинские туристы засняли российскую "звезду", то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову, которая приезжала на оккупированный Донбас поддерживать оккупантов.

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