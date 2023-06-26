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Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе

Анна Подгорная
26 июня 2023, 23:15 обновлено 26 июня, 23:15
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Над престарелым подростком Киркоровым начинают посмеиваться даже пропагандисты, которых он поддерживает.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров показал ужасный шрам после пластики / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Пропутинский певец Филипп Киркоров продолжает отчаянно молодиться в свои 56 лет. Пропагандист перенес серию пластических операций, из-за которых его едва можно узнать, и одевается, как подросток из начала двухтысячных.

При этом над Киркоровым насмехаются даже жители страны на болотах, а его выходки вызывают у них брезгливое желание отвернуться. Так, певца вновь поймали на том, что он беспорядочно обнажает свой перекроенный пластическими хирургами живот.

К слову, пресс его мечты достался Бедросовичу дорогой ценой (помимо колоссальной суммы за пластику) - теперь на нем красуется огромный продольный шрам. Впрочем, самого певуна он, похоже, не смущает.

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РосСМИ размещают свежие фото Киркорова, на которых он размахивает футболкой, демонстрируя пресс и резинку от трусов, которая торчит из-под отвисших в паху штанов.

Также они отмечают, что певец продолжает пить и есть все, что пожелает, и не следит за фигурой, которая стоила ему больших денег.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров показал ужасный шрам после пластики / t.me/nemalahov

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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