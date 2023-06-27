"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

77-летний актер Владимир Гостюхин поддерживает войну России против Украины не смотря ни на что.

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Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну / скриншот YouTube

Актер Владимир Гостюхин, который активно поддерживает военное вторжение России в Украину, рассказал о потере близкого человека.

77-летний киноактер высказался в лучших традициях пропаганды - не хватило только бреда о "неонацистах".

"Я был на Донбассе. То, что они там вытворяли, немцам не снилось. Бендеровцы. Спецоперация была неизбежной. Я видел Майдан, я знал, к чему это приведет", - заявил Гостюхин.

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После начала войны России против Украины он наотрез отказался общаться с 37-летней дочерью Александрой и с сестрой, которая живет в Украине. Гостюхин считает, что "им промыли мозги"

"Я потерял сестру. Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!", - отличился бредом 77-летний Гостюхин.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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