УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

Сергей Кущ
27 июня 2023, 15:45
36
77-летний актер Владимир Гостюхин поддерживает войну России против Украины не смотря ни на что.
Владимир Гостюхин
Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну / скриншот YouTube

Актер Владимир Гостюхин, который активно поддерживает военное вторжение России в Украину, рассказал о потере близкого человека.

77-летний киноактер высказался в лучших традициях пропаганды - не хватило только бреда о "неонацистах".

"Я был на Донбассе. То, что они там вытворяли, немцам не снилось. Бендеровцы. Спецоперация была неизбежной. Я видел Майдан, я знал, к чему это приведет", - заявил Гостюхин.

видео дня

После начала войны России против Украины он наотрез отказался общаться с 37-летней дочерью Александрой и с сестрой, которая живет в Украине. Гостюхин считает, что "им промыли мозги"

"Я потерял сестру. Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!", - отличился бредом 77-летний Гостюхин.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

Вам может быть интересно:

Реклама

Главное за день

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:56 Мир
РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

13:04 Украина
США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

15:09

Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

Реклама
14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

Реклама
11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:36

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:14

"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

11:05

"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

11:00

Свита Путина готова от него избавиться, Пригожину осталось только молиться - НебоженкоЭксклюзив

10:40

Уже третий раз за месяц: в оккупированном Крыму поврежден железнодорожный путь

10:12

Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секундВидео

10:11

"Пригожин взялся за старое": в Сети узнали о предложении главаря ЧВК Лукашенко

10:00

Точность теста впечатляет: как узнать свой психологический возраст по картинке

09:54

В районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали - Череватый

09:47

Казнь подростков-патриотов в Бердянске: оккупанты не выдают их тела родным

09:13

"Огромное унижение": путч Пригожина обнажил глубокие проблемы режима Путина - FT

09:00

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

08:59

Бунт Пригожина - начало конца для Россиимнение

08:56

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

08:42

Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

08:17

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

08:10

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

07:40

В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

Реклама
07:01

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направленияхФото

06:41

Марш Пригожина начал в России смутумнение

05:15

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

04:30

Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

02:56

Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

02:30

"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

02:00

"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

01:30

Откровенные и честные: четыре знака зодиака, которые слишком открыты

00:54

Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять