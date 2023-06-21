Дальнобойщик Гостюхин распустил нюни из-за "нескрепной" дочери-американки

Поддерживающий войну в Украине Гостюхин ранее отрекался от дочери, а теперь обижается, что та не хочет с ним общаться.

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Владимир Гостюхин раскритиковал дочь, от которой отрекся / Скриншот

Пропутинский актер Владимир Гостюхин, известный благодаря роли в сериале "Дальнобойщики", охотно ходит по пропагандистским передачам страны-оккупанта, и поливает грязью своих родных, которые не хотят иметь с рф ничего общего из-за войны в Украине.

Под недавним прицелом оказалась Александра, младшая дочь Гостюхина, которой хватило ума бежать в США из террористической страны на болотах еще до полномасштабного вторжения. Она оборвала с отцом-путинистом все связи, и даже отказалась говорить с ним.

Но похоже, что родственные узы Гостюхина волнуют мало. Больше всего он возмущался тем, что Александра "отреклась от россии". "Она отрицает россию. Отказалась от россии. Мы с ней не общаемся. Я писал, она не отвечала. И мне потом рассказали ее сестры, дочки мои, им она написала, что сделала свой выбор не в сторону России. Мне она постеснялась такое написать. Это очень печально. Я не хотел, чтобы она ехала в Америку", - возмущается актер. Его нытье для пропагандистского шоу цитируют росСМИ.

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Также Гостюхин рассказал, что в США Александра забросила свою мечту стать режиссером, и теперь строит собственный бизнес с мужем. О зяте он мог рассказать лишь в контексте вероисповедания и цвета кожи - про избранника дочери он, очевидно, знает не много.

"Что-то они там крутят, вертят. Муж у нее афроамериканец, к тому же, мусульманин. Симпатичный такой парень. Ну, не знаю, как они сейчас там, потому что мы не общаемся", - говорит пропагандист.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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