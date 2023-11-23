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За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 21:35
Муж Пугачевой не отказывается от концертов на частных вечеринках, однако позволить себе это может далеко не каждый.
Максим Галкин
Названа сумма, за которую Максим Галкин выступает на корпоративах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин признан в стране-оккупанте иностранны агентом за критику кровавой кремлевской власти и поддержку Украины. Артист не единожды выражал проукраинскую позицию, занимался благотворительностью на пользу украинцев и открыто высмеивал страну на болотах во время своих выступлений.

Которые, к слову, пользуются успехом. После отъезда шоумена с семьей из страны-агрессора в начале полномасштабной войны в Украине, Галкин собирает полные залы по всему миру. Его успех и дерзость, с которой он обличает все пороки рф, ее руководства и шоу-бизнеса, очень нервируют пропагандистов.

Поэтому в росСМИ стали появляться новости о том, что комик готов выступить для россиян на частной вечеринке, но за баснословную сумму в 100 тыс. евро. Кроме того артисту и его команде заказчик должен оплатить перелет бизнес-классом.

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Об этом сообщил один из пранкеров страны на болотах, который якобы общался с концертным директором Галкина. Впрочем, место выступления и аудитория предполагаемой частной вечеринки не обсуждалась, поэтому факт согласия юмориста выступать в стране-агрессоре перед теми, кто одобряет геноцид украинцев, остается под огромным вопросом.

Ранее появилась новость о том, что Алла Пугачева возвращается на сцену. В СМИ появились условия, на которых Примадонна якобы готова выступить даже в стране-оккупанте.

Также стало известно, что Максим Галкин сменил гражданство. Комик признался, что он и его семья имеют паспорта Европейского Союза уже достаточно долго, и жить они выбирают там, где чувствуют себя свободно.

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