УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото

Алена Кюпели
5 ноября 2023, 19:58
Пара показалась на новом фото в Латвии.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин, к счастью, не в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик, признанный иностранный агентом за критику войны в Украине и правящей верхушки страны-оккупанта, Максим Галкин, выложил свежее фото со своей женой - Аллой Пугачевой.

На своей странице в Instagram, артист поделился фото из Латвии. На нем артист стоит с Аллой Пугачевой в городе Сигулда. Пара выглядит счастливой и умиротворенной. Они оба стильно одеты и прекрасно смотрятся вместе.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" - написал Галкин.

видео дня

На фото - Максим Галкин с Аллой Пугачевой в Латвии:

Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе с Латвии
Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе с Латвии / Фото Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее пропагандистские СМИ буквально взорвались от радости и стали утверждать, что Пугачева вернулась в страну на болотах - Россию.

Ранее пропагандисты даже утверждали, что им удалось выяснить причину появления Пугачевой в России. Якобы она приехала, чтобы решить вопросы с наследством для своих детей - Лизы и Гарри.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

21:20 Украина
Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

20:32 Мир
"Трагедии можно было избежать": Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

"Трагедии можно было избежать": Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

18:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:20

Все горит и взрывается: в глубоком тылу оккупантов мощный "прилет"

20:32

Виталий Портников. ВСУ ударили по КерчиВидеоблоги

20:32

Взрыв было слышно с земли: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе

20:29

Перестаньте искать врагов среди своих, перестаньте жрать друг другамнение

20:28

Женщина показала гениальный прием, как избавиться от мешков под глазамиВидео

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
19:58

Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото

19:34

Зеленский жестко ответил Трампу, который пообещал закончить войну за 24 часа

19:22

Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенкаВидео

18:54

"Трагедии можно было избежать": Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде

Реклама
18:51

Россия вечером выпустила ракеты по Украине: в нескольких городах - взрывы

18:49

Сильный дождь и штормовой ветер: в Украине будет бушевать серьезная непогода

17:53

"Россия контролирует наше небо": Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму

17:46

В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов

17:46

Как и где спят дельфины в море: ответ вас поразит

17:25

Важно знать: какие продукты нельзя хранить в полиэтиленовом пакете

16:36

Александр Лымарь досье

16:13

Тысячи долларов: Добрынин откровенно назвал сумму своего дохода

16:13

Что нужно съесть 6 ноября, чтобы весь год быть здоровым: приметы дня

15:59

Оккупанты уничтожили всю семью: погиб военный, жену и дочь которого убила ракета РФ

15:56

Звезду "Сумерек" и "Бэтмена" заподозрили в тайном отцовстве: его выдала одна деталь

Реклама
15:49

Такая заготовка на зиму должна быть в каждой семье: рецепт нереальной вкусной грибной икры

15:19

"ВСУ переходят на службу по контракту": Умеров на 5 лет утвердил Концепцию военной политики

15:13

Любовный гороскоп на неделю с 6 октября по 12 ноября: Тельцу - истерика партнера, Козерогу - искушение к измене

14:56

ВСУ отразили "мясные штурмы" РФ и "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:54

ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с "Калибрами": в Сети показали последствия

14:44

Скандал с избиением военного в Киеве получил продолжение: у бойца была контузия

14:04

"Пусть их Бог хранит": редкое фото веселого Залужного с женой очаровало украинцев

13:50

Смерть Сивохо: мама артиста рассказала, где похоронят знаменитого шоумена

13:24

Эксперт объяснил, почему ни в коем случае нельзя сушить одежду на батареях

13:19

Зимой оккупантам на фронте будет "несладко": в разведке Британии раскрыли причины

13:17

Лунный день 6 ноября 2023: энергетика Месяца сулит несчастливый брак и потерю денег

12:51

Аномальные температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на неделю

12:42

6 способов распознать поддельное лекарство

12:42

ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек"

12:32

Так картофель вы еще не готовили: секрет кроется в одном дешевом продукте

11:57

Вы удивитесь насколько кофеин полезен: что будет с организмом, если 20 лет подряд пить чай и кофе

11:44

Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать – ВМС

11:38

Бронированный "монстр": США тайно передали Украине мощную штурмовую машину

11:36

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Стрельцу - расточительство, Деве - конфликт

11:31

У россиян появились новые проблемы на фронте

Реклама
11:06

Если Путин отберет часть Украины, то дальше "придет" за штатом США – Свитан

10:57

Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: Овны будут феерить, Козероги - терпите

10:53

Скандал в Киеве: копов обвинили в избиении бойца, геройски воевавшего на фронтеВидео

10:46

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: кому пора экономить

10:21

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Быку - встреча старого друга, Петуху - риск

10:11

В ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине

09:51

ВСУ нацелились на освобождение ключевого города: Свитан назвал направление

09:22

Гороскоп на завтра 6 ноября 2023: Девам - поход к врачу, Скорпионам - проблемы с деньгами

09:20

Мощная мясорубка, ХАМАС будет уничтожен: астролог Влад Росс предсказал ход войны в ИзраилеВидео

09:04

Почему у нас не получается?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять