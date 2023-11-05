Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото

Пара показалась на новом фото в Латвии.

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Алла Пугачева и Максим Галкин, к счастью, не в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик, признанный иностранный агентом за критику войны в Украине и правящей верхушки страны-оккупанта, Максим Галкин, выложил свежее фото со своей женой - Аллой Пугачевой.

На своей странице в Instagram, артист поделился фото из Латвии. На нем артист стоит с Аллой Пугачевой в городе Сигулда. Пара выглядит счастливой и умиротворенной. Они оба стильно одеты и прекрасно смотрятся вместе.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" - написал Галкин.

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На фото - Максим Галкин с Аллой Пугачевой в Латвии:

Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе с Латвии / Фото Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее пропагандистские СМИ буквально взорвались от радости и стали утверждать, что Пугачева вернулась в страну на болотах - Россию.

Ранее пропагандисты даже утверждали, что им удалось выяснить причину появления Пугачевой в России. Якобы она приехала, чтобы решить вопросы с наследством для своих детей - Лизы и Гарри.

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