"Моральные уроды": путинист-исполнитель роли Шерлока Холмса резко наехал на звездную пару

Актер Василий Ливанов, который прославился ролью Шерлока Холмса в советских экранизациях легендарных британских рассказов Артура Конан-Дойла, и известный своей поддержкой путинского режима жестко раскритиковал легенду советской эстрады Аллу Пугачеву и ее супруга, комика Максима Галкина (которые четко высказались против войны, которую диктатор Путин развязал против Украины). Свой поток сознания престарелый артист излил в комментарии российским пропагандистским СМИ.
"Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки ‒ не люди, это мусор! Мне Пугачеву никогда не понять. Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Поэтому народ и разочарован в ней. Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах. Королева Великобритании наградила меня Орденом Британской империи за роль Шерлока Холмса. Но никогда мне в голову не приходило уехать из России. У меня здесь дом, я русский человек […]. Галкин — это ничтожная тема. Как и вся прочая шушера, подобная ему. Я про этих придурков типа Галкина даже разговаривать не хочу. Не считаю нужным тратить время на разговоры об уехавших. Эти придурки уехали, выбор свой сделали. Пусть там остаются. А нам хватит уже уделять этим моральным уродам свое внимание. Они того не стоят", – сказал Ливанов.
Напомним, ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.
Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицал.
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