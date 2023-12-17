"Киркоров – индеец": Галкин выпил и феерично выступил на юбилее у Макаревича

В конце выступления Алла Пугачева не выдержала и из зала начала делать замечания супругу Максиму Галкину ‒ мол, он так скоро сорвет концерт Макаревича.

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Галкин поиздевался над Киркоровым на юбилее Макаревича / коллаж Главред, фото УНИАН

Накануне в Израиле состоялся концерт по случаю 70-летнего юбилея лидера группы "Машина Времени" Андрея Макаревича, на который тот пригласил свою легендарную подругу ‒ певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, шоумена Максима Галкина. И тот устроил целый перформанс, видео которого появилось на YouTube.

Комик вышел прямо к Макаревичу на сцену, выпил некий спиртной напиток и начал шутить.

"Мы так уже пожили с тобой. Даже я застал настоящего Путина, представляешь? Песков же проговорился, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я думаю, если двойников много, их же где-то держат вместе. Вряд ли им дают расходиться. Есть такое место под Москвой, и они там все вместе. И тот, с которым ты встречался. А, нет, мы еще с тем встречались", – сказал Галкин.

Пародист также рассказал, что Пугачева искала в себе "еврейские корни" и даже сдавала ДНК-тест, который показал, что она на 50% полячка и еще на 50% – россиянка. Такой же анализ якобы делал и ее бывший муж-путинист Филипп Киркоров.

"В тот же пакет плюнул Филипп. Я не уполномочен говорить об основном процентаже, потому что это может разрушить миф о болгарском происхождении, но по секрету скажу, на 2% Киркоров – североамериканский индеец. Вот откуда перья взялись. Чистый шаман", – продолжал хохмить Галкин.

В конце выступления Пугачева не выдержала и из зала начала делать замечания супругу ‒ мол, он скоро сорвет концерт Макаревича. Так что Галкин быстро закончил свой импровизированный стендап и объяснил, что "подкрепил талант алкоголем", чтобы конкурировать с другими гостями-юмористами. А потом вернулся на свое место.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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