"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

Актер и сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин (скандально известный не столько творчеством, сколько своими алкогольными проблемами и фанатичной приверженностью преступному путинскому режиму) решил обрушиться на легендарного рок-музыканта Андрея Макаревича (который выступил строго против войны, которую Путин развязал против Украины) в интервью пропагандистским СМИ.
По мнению хвастуна Охлобыстина, большинство из покинувших страну-агрессора РФ деятелей культуры и искусства, ничего полезного не сделали. Но якобы есть среди новой волны эмигрантов и те, чье творчество было важным для соотечественников. Одним из таковых Охлобыстин считает Андрея Макаревича и творчество его группы "Машина времени".
"Мы же им верили, мы же их песни пели. Вот возьмем Макаревича. Я сам у пионерского костра пел: "Вот новый поворот". Это очень болезненно", - заявил Охлобыстин.
Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.
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