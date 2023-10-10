"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

Русский пропагандист -и по совместительству известный своими безумными высказываниями российский актер Иван Охлобыстин - выдал кремлевские тезисы.

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Охлобыстин рассказал, как якобы проливал слезы в уничтоженном РФ Мариуполе / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный кремлевский пропагандист, а по совместительству ‒ давно известный своими откровенно великодержавно-шовинистическими взглядами актер/сценарист Иван Охлобыстин неожиданно назвал себя "шутом".

Он также признал, что визиты артистов-путинистов на оккупированные украинские территории выглядят как "цирковая клоунада". Но, естественно, каяться за свои поступки Охлобыстин не стал. Актер, только на словах проявляющий свою "храбрость", признался, что летом 2023 года посещал практически уничтоженный русскими Мариуполь. Охлобыстин даже утверждает, что специально зашел в разбомбленный россиянами драмтеатр и разрыдался.

Якобы он проливал слезы из-за очередного пропагандистского шоу, в котором использовали маленькую девочку-актрису.

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"Из труппы из 40 человек живыми остались 16. Но они все равно открыли новый сезон, представили жанровые сценки ‒ женщина с коляской, пожилые люди играют в шахматы. И выходит девочка с удивительным голосом и поет: "Ах, как хочется вернуться" [песня "Городок" Анжелики Варум ‒ Главред]. Я заплакал. Я вообще не сентиментальный человек, но это для меня пример абсолютного служения актера своему народу", – рассказал Охлобыстин.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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