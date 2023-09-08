Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

Охлобыстин неосознанно вывалил всю правду, о чем на самом деле думают в Кремле.

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Сумасшедший Охлобыстин случайно выдал фобии Путина. Коллаж Главред, фото скриншот

Путинист, приверженец террориста Путина, российский актер Иван Охлобыстин дал интервью, в котором рассказал, насколько сильно террористическая Россия боится Украины.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому изданию "Собеседник".

По словам Охлобыстина, прогамма-минимум террористической России - лишить украинцев моря.

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Россияне вместе с параноиком Путиным настолько боятся сильной Украины, что хотят разделить ее.

"Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (они давно эту землю облюбовали), часть в Белоруссию уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было и намека на украинское государство", - бредит путинист.

Он также говорит о том, что украинцы - сплоченная нация. "Все это надо уничтожить. При этом народ, разумеется, останется. Они же южане. Через месяц украинцы станут большими руспатриотами, чем мы с вами. И с языком надо разобраться. Он не нужен, он создан искусственно и только помогает самоидентификации нации, которая всегда будет представлять для нас опасность", - передает страхи и планы параноика Путина умалишенный актер.

"Единственный способ от этой опасности избавиться – нейтрализовать всю государственность. Вот прям все зачистить! И даже название я бы поменял. Малороссия и есть Малороссия. Украина – это окраина. Даже не наша – это поляки ее так назвали", - цитирует Охлобыстин кремлевские нарративы.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил путиниста, актера и режиссера Ивана Охлобыстина, который больше всего на свете ненавидит Украину, орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.

Ранее также Охлобыстин решил прокомментировать отъезд российской певицы Аллы Пугачевой с ее террористической родины.

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