Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

Комик Максим Галкин, который признан в стране-оккупанте иностранным агентом из-за антивоенной позиции и уже более двух лет не живет в рф, в своем блоге в Instagram высказался про теракт в подмосковном сити-холле "Крокус".
23 марта туда перед концертом российской рок-группы Пикник ворвалась группа террористов, которая сперва устроила стрельбу, а затем подожгла здание. Уже известно о более чем сотне жертв, в больницах находится вдвое больше потерпевших.
Шоумен не сдержал эмоции по этому поводу. Он опубликовал фото пылающего здания, которое стало сценой преступления в стране оккупанте, со словам сочувствия пострадавшим, погибшим и их семьям.
"Ужасающая трагедия в Крокусе. Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой", - пишет Максим Галкин.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Примечательно, что политики страны-агрессора события в "Крокусе" используют в пропагандистских целях: вопреки тому, что ответственность за теракт с большой долей вероятности лежит на ИГИЛ, они упорно настаивают на наличии в произошедшем "украинского следа". В Украине это официально отрицают.
Ранее стало известно, что российский комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в "Крокусе", когда группа террористов ворвалась в концерт-холл и начала расстреливать зрителей.
Также певица-предательница Ани Лорак вместе со своим бойфрендом опубликовали сочувственную реакцию на подмосковную бойню. Примечательно, что трагедии в Украине, которые регулярно устраивает страна-оккупант, артистка игнорирует.
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