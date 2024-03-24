Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

Юморист высказал свои мысли про бойню, которая произошла в РФ вечером 23 марта.

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Теракт в Крокусе - Максим Галкин посочувствовал пострадавшим / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Комик Максим Галкин, который признан в стране-оккупанте иностранным агентом из-за антивоенной позиции и уже более двух лет не живет в рф, в своем блоге в Instagram высказался про теракт в подмосковном сити-холле "Крокус".

23 марта туда перед концертом российской рок-группы Пикник ворвалась группа террористов, которая сперва устроила стрельбу, а затем подожгла здание. Уже известно о более чем сотне жертв, в больницах находится вдвое больше потерпевших.

Шоумен не сдержал эмоции по этому поводу. Он опубликовал фото пылающего здания, которое стало сценой преступления в стране оккупанте, со словам сочувствия пострадавшим, погибшим и их семьям.

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"Ужасающая трагедия в Крокусе. Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой", - пишет Максим Галкин.

Теракт в Крокусе - Максим Галкин посочувствовал пострадавшим / instagram.com/maxgalkinru

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Примечательно, что политики страны-агрессора события в "Крокусе" используют в пропагандистских целях: вопреки тому, что ответственность за теракт с большой долей вероятности лежит на ИГИЛ, они упорно настаивают на наличии в произошедшем "украинского следа". В Украине это официально отрицают.

Ранее стало известно, что российский комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в "Крокусе", когда группа террористов ворвалась в концерт-холл и начала расстреливать зрителей.

Также певица-предательница Ани Лорак вместе со своим бойфрендом опубликовали сочувственную реакцию на подмосковную бойню. Примечательно, что трагедии в Украине, которые регулярно устраивает страна-оккупант, артистка игнорирует.

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