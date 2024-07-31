Алла Пугачева впервые призналась, почему больше не выступает

Примадонна рассказала, что расправить крылья ей мешает вполне реальный барьер.

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Алла Пугачева новости - почему Пугачева больше не выступает / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Свою концертную деятельность Алла Пугачева официально закончила еще в 2019 году, когда ей исполнилось 70, однако со сцены окончательно не ушла. На частных мероприятиях Примадонна время от времени бралась за микрофон, но и это в последнее время прекратилось.

Злые языке в желтой прессе страны-оккупанта судачат, дескать перестала Пугачева петь, так как потеряла голос. Настоящую же причину своего творческого молчания Алла Борисовна самостоятельно сообщила в недавнем комментарии Lifestyle baltic.

Примадонна подчеркнула, что и голос, и силы еще при ней, но вдохновение пропало. Она намекнула, что виной тому войны, которые сейчас бушуют в мире.

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"Пока где-то что-то стреляет – птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою. Петь еще могу, ходить тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение – приеду (выступать – прим. редактора)", - говорит Алла Пугачева.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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