Клопотенко рассказал, что любит кушать Елена Зеленская

Известный украинский кулинар и общественник Евгений Клопотенко, который много времени работал с Первой леди Украины Еленой Зеленской над проектом обновленного питания, заявил, что она непереборчива в еде и имеет хороший аппетит. Об этом кулинар рассказал в интервью проекту "Факты ICTV".
Клопотенко объяснил, что госпожа Зеленская пробует абсолютно все, однако особенно любит ленивые вареники и омлеты.
"Если честно, она такая — нет такого, что это я ем, а это — не ем. Ем! Имеет хороший аппетит. У хорошего человека должен быть хороший аппетит", — сказал Клопотенко.
Кулинар рассказал, что когда Первая леди увидела, что в авторском сборнике, который он приготовил для школьных столовых, есть рецепты 20 вариаций омлетов, то сразу же захотела и себе такую подборку.
"Я заберу себе домой, мне как раз на 20 дней", ‒ цитирует ее кулинар.
Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.
Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно ответил на вопрос, смог бы совершить каминг-аут.
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