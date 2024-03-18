Клопотенко рассказал, сколько денег он получил за победу в шоу "МастерШеф"

Известный кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко рассказал о том, сколько заработал на съемках реалити--шоу "МастерШеф".

https://stars.glavred.info/klopotenko-rasskazal-skolko-deneg-on-poluchil-za-pobedu-v-shou-mastershef-10550909.html Ссылка скопирована

Сколько денег получил за победу в шоу "МастерШеф": ответ Клопотенко / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский кулинар, ресторатор и общественник Евгений Клопотенко впервые рассказал, сколько ему заплатили за победу на кулинарном реалити-шоу "МастерШеф". Подробностями участия в проекте он поделился в интервью проекту "Это Никто Не Будет Смотреть".

В частности, Евгений Клопотенко победил в одном из сезонов "МастерШеф" в 2015 году. Однако, как выяснилось, в итоге кулинар не получил традиционного кубка, как это было у предыдущих победителей. Кроме этого, говорит Клопотенко, он ‒ единственный из триумфаторов шоу, которому выплатили наименьший гонорар за победу.

"Обычно победители МастерШефа они получают такой символ — это кубок. Я единственный человек, возможно, еще с детского кто-то, который не получил этого кубка. У меня нет того кубка. Потому что, в тот год, это 2015 год, революции и всех событий, которых мы знаем в нашем государстве, весь бюджет урезали. Все получали по 500 тысяч по 1 миллиону, победители, я получил 200 тысяч, а это еще с учетом налогов, это 180 тысяч и 120 из которых я потратил в школе. В принципе сработал в ноль. И кубка не дали. Поэтому сейчас то, что я расскажу возможно могли бы у меня забрать кубок, но у меня его нет", - рассказал кулинар.

видео дня

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно ответил на вопос, смог бы совершить каминг-аут.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.