Клопотенко рассказал, какие изменения увидел в первой леди Зеленской

Известный украинский ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко говорит, что в 2019 году скептически воспринимал кандидатуру Владимира Зеленского в президенты.

https://stars.glavred.info/klopotenko-rasskazal-kakie-izmeneniya-uvidel-v-pervoy-ledi-zelenskoy-10550588.html Ссылка скопирована

Ресторатор Клопотенко признался, что чувствует поддержку от Елены Зеленской / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты и видео

Известный украинский ресторатор, кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко говорит, что в 2019 году скептически воспринимал кандидатуру Владимира Зеленского как президента, но сейчас его позиция изменилась. Об этом он рассказал в интервью каналу "Пряма червона".

Клопотенко, также работавший с первой леди Еленой Зеленской, признался, что заметил в ее характере трансформации с тех пор, как РФ пошла на Украину полномасштабной войной. Мыслями Клопотенко

Ресторатор признался, что не каждый день общается с первой леди, но всегда при необходимости чувствует поддержку.

видео дня

"Да, она изменилась. Мне кажется, что она стала суперсильной, стала лучше. Ну, она не была никогда плохой. Это как будто я делаю кому-то комплименты в политике. Я говорю, если как человек. Я не знаю ее в других вещах, мы общаемся редко, но она мне всегда нравилась. Все идеи, которые я говорю, она поддерживает. Что мне еще нужно?" – поделился кулинар.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.