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"Иногда могу улетать": Евгений Клопотенко попітался обьяснить свой зашквар

Элина Чигис
25 июня 2024, 20:09
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Евгений Клопотенко обьяснил свое скандальное высказывание о девушках.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко оправдался за свои слова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko/

Украинский популярный кулинар Евгений Клопотенко недавно попал в скандал из-за своих слов, что "мечтает украсть девушку, закрыть ее в клетке и наблюдать за ней".

В сети написали множество гневных комментариев, поскольку фанатам показалось, что Клопотенко подыгрывает домашнему насилию.

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"Иногда могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие и как это может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте", – заявил Евгений на своей странице в соцсетях.

Также Клопотенко поделился статистикой домашнего насилия по отношению к женщинам в Украине. За последний год количество случаев издевательств над девушками увеличилось на 36% процентов, по сравнению с 2023-м.

"Каждый год миллион украинских девушек и женщин страдают домашним насилием. Так не должно быть и эта проблема не должна замалчиваться", – написал Клопотенко.

евгений клопотенко инфографика
евгений клопотенко инфографика / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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