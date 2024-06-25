"Иногда могу улетать": Евгений Клопотенко попітался обьяснить свой зашквар

Украинский популярный кулинар Евгений Клопотенко недавно попал в скандал из-за своих слов, что "мечтает украсть девушку, закрыть ее в клетке и наблюдать за ней".
В сети написали множество гневных комментариев, поскольку фанатам показалось, что Клопотенко подыгрывает домашнему насилию.
"Иногда могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие и как это может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте", – заявил Евгений на своей странице в соцсетях.
Также Клопотенко поделился статистикой домашнего насилия по отношению к женщинам в Украине. За последний год количество случаев издевательств над девушками увеличилось на 36% процентов, по сравнению с 2023-м.
"Каждый год миллион украинских девушек и женщин страдают домашним насилием. Так не должно быть и эта проблема не должна замалчиваться", – написал Клопотенко.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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