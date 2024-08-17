"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

Певица Тина Кароль проводит кастинг и готовится к новому шоу.

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Тина Кароль готовится презентовать новый альбом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль показала кадры, как проходит подготовка к ее новому туру.

На своей странице в Instagram, певица поделилась жаркими танцами из кастинга. Сама Тина выглядит шикарно, а постановка обещает быть очень интересной.

"Спасибо, что поделились своим талантом! Вы фантастичны!41 человек на место. Это вау и очень ответственно", - написала Тина, анонсируя тур к новому альбому.

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Некоторые комментаторы даже сравнили певицу с американской певицей Мадонной.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кароль, инфографика, рос / Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, что Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру. Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю со времен старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны. По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингам.

Певица Тина Кароль заговорила о свадьбе. На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвасталась увитой розами беседкой в своем саду. Она отметила, что в таком месте можно идти под венец.

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