"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

Украинская певица Тина Кароль показала кадры, как проходит подготовка к ее новому туру.
На своей странице в Instagram, певица поделилась жаркими танцами из кастинга. Сама Тина выглядит шикарно, а постановка обещает быть очень интересной.
"Спасибо, что поделились своим талантом! Вы фантастичны!41 человек на место. Это вау и очень ответственно", - написала Тина, анонсируя тур к новому альбому.
Некоторые комментаторы даже сравнили певицу с американской певицей Мадонной.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Напомним, что Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру. Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю со времен старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны. По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингам.
Певица Тина Кароль заговорила о свадьбе. На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвасталась увитой розами беседкой в своем саду. Она отметила, что в таком месте можно идти под венец.
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