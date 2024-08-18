В сети высмеяли блогера Буше, который пожаловался на "тяжелый блогерский труд"

Буше оскандалился видео о "тяжкой судьбе блогеров во время войны" и "как им сложно".

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Буше оскандалился новым роликом / Коллаж Главред, фото Instagram/bushe8

Украинский блогер Богдан Буше оскандалился новым поступком.

В этот раз Буше оскандалился видео о "тяжкой судьбе блогеров во время войны" и "как им сложно". Как пишет ТСН, молодой мужчина снялся в социальном ролике.

По сюжету компания знаменитостей вытащила на кофе военного. Они говорят о важности отдыха. Вдруг к ним подходит мужчина, который упрекнул их за "усталость от съемок видео": "От чего вам нужно отдыхать? Просто интересно… От съемок видео?".

видео дня

Тут же, согласно сюжету, за бедных блогеров якобы вступается военный. "Я не знаю, не хочу и не умею снимать, но я знаю, что блогеры очень много работают и тяжело. Да, они не на фронте, но они делают очень много чего для нашей общей цели – победы".

Сам же Богдан Буше подытоживает, что "каждый должен быть на своем месте": "Если вам интересно, то мы не просто снимаем видео. Каждый должен быть на своем месте".

В сети данный ролик тут же высмеяли, ведь сравнивать съемки видео с войной и риском смерти, как минимум не корректно. Комментаторы говорили, что блогерам стоит отдыхать, ведь "они очень устали".

Позже Буше признал, что это действительно было уже слишком. Также он сообщил, что видео удалили из Сети.

"Это был действительно кринж. По моей просьбе видео удалено", — прокомментировал он.

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Напомним, украинский блогер и ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк) сообщил, что страдает от редкого заболевания - синдрома Гийена-Барре, из-за которого он стал плохо ходить и говорить.

Ранее также ведущий оставил подписчикам обращение с просьбой не обращаться к нему, будто он находится на смертном одре. Буше старался перевести это в шутку, но на видео заметно нервничал.

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