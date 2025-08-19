Укр
"На него охотятся": какие проблемы у беглеца Олега Винника

Элина Чигис
19 августа 2025, 10:02
Сергей Перман удивил своим заявлением.
Олег Винник
Олег Винник - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

  • Сергей Перман рассказал о Виннике
  • Что он о нем узнал

Украинский известный продюсер Сергей Перман высказал свое мнение о певце Олеге Виннике, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью Дмитрию Гордону Перман рассказал, что он знает о выезде артиста за границу.

"Я только знаю, что в первые полгода войны с ним в Германии виделись мои друзья. И он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны", – сказал Сергей.

Олег Винник живет в Германии
Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

Также он добавил, что точно не знает, действительно ли было так.

"Не знаю, правда это или нет, но мне рассказывали это мои близкие люди", – подытожил продюсер.

Смотрите видео интервью Сергея Пермана:

Новое заявление Олега Винника

Недавно Олег Винник записал новую песню о предательстве от самых близких людей на немецком языке.

"О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь... и самым подлым образом. Эта песня - для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего", - сообщил Винник.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

